Умер почетный гражданин Рубцовска, являвшийся депутатом горсовета

Новости 27.12.2019 7:40 464

В четверг, 26 декабря, умер почетный гражданин Рубцовска Николай Пантелеев. Ему было 73 года. Об этом сообщает издание «Местное время».

Николай Степанович Пантелеев родился 12 апреля 1946 года в Рубцовске. В 1965 году окончил Рубцовский техникум механизации, электрификации сельского хозяйства по специальности "техник-механик". В том же году начал трудовую деятельность в сталелитейном цехе РЗЗ (Рубцовского завода тракторных запчастей). В период работы на предприятии прошел трудовой путь от слесаря до начальника сталелитейного цеха.

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В 1991 году основал первый в городе Совет территориального общественного самоуправления «Черемушки», председателем которого был избран. Также возглавлял ТОС «Черемушки» в течение многих лет (1991-1993, 2000-2008, с 2013 год).

Несколько раз он становился депутатом Рубцовского городского Совета депутатов: в 1990, 1996, 2004, 2008, 2012, 2017 годах. В городском Совете он избирался на пост зампредседателя комитета по бюджету, налоговой, кредитной политике, тарифам и ценам и председателя комитета по бюджету, налоговой, кредитной политике, тарифам и ценам, а позднее был зампредседателя Рубцовского горсовета.

По его инициативе в северной части города был построен мост через реку Алей по улице Светлова, открыта поликлиника на улице Киевской, проложены тротуар по улице Северной и ливневая канализация по улице Алтайской. Также была проведена линия электроснабжения и проложен водовод на Правобережный поселок.

За достигнутые успехи в работе и общественной деятельности он многократно награждался почетными грамотами, медалями и знаками отличия. За заслуги перед родным городом в 2018 году ему было присвоено звание «Почетный гражданин города Рубцовска».

Прощание с Николаем Пантелеевым состоится 28 декабря в кафедральном соборе Архистратига Михаила.