Сотрудник Сибирского управления Ростехнадзора обвиняется в получении взятки

СК России по Алтайскому краю возбудил уголовное дело по факту получения взятки в крупном размере сотрудником Сибирского управления Ростехнадзора. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В октябре текущего года обвиняемый при помощи своего знакомого предложил гендиректору неназванного ООО заплатить 326 тысяч рублей за оперативную проверку и разрешение на допуск в эксплуатацию электроустановок.
Эти деньги были переведены предпринимателем на подконтрольный обвиняемому банковский счет.
Следователи и сотрудники УФСБ России по Алтайскому краю провели обыски по месту жительства и работы обвиняемых. По инициативе СК в отношении сотрудника Ростехнадзора суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Посредник находится под домашним арестом. В отношении обоих возбуждены уголовные дела.
Расследование дела продолжается.
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