Сотрудник Сибирского управления Ростехнадзора обвиняется в получении взятки

Новости 27.12.2019 8:15 542

СК России по Алтайскому краю возбудил уголовное дело по факту получения взятки в крупном размере сотрудником Сибирского управления Ростехнадзора. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В октябре текущего года обвиняемый при помощи своего знакомого предложил гендиректору неназванного ООО заплатить 326 тысяч рублей за оперативную проверку и разрешение на допуск в эксплуатацию электроустановок.

Эти деньги были переведены предпринимателем на подконтрольный обвиняемому банковский счет.

Следователи и сотрудники УФСБ России по Алтайскому краю провели обыски по месту жительства и работы обвиняемых. По инициативе СК в отношении сотрудника Ростехнадзора суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Посредник находится под домашним арестом. В отношении обоих возбуждены уголовные дела.

Расследование дела продолжается.