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Сотрудник Сибирского управления Ростехнадзора обвиняется в получении взятки

Новости
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СК России по Алтайскому краю возбудил уголовное дело по факту получения взятки в крупном размере сотрудником Сибирского управления Ростехнадзора. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В октябре текущего года обвиняемый при помощи своего знакомого предложил гендиректору неназванного ООО заплатить 326 тысяч рублей за оперативную проверку и разрешение на допуск в эксплуатацию электроустановок.

Эти деньги были переведены предпринимателем на подконтрольный обвиняемому банковский счет.

Следователи и сотрудники УФСБ России по Алтайскому краю провели обыски по месту жительства и работы обвиняемых. По инициативе СК в отношении сотрудника Ростехнадзора суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Посредник находится под домашним арестом. В отношении обоих возбуждены уголовные дела.

Расследование дела продолжается.

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Автор: Политсиб.ру

Фото: Оперативная съемка СК РФ по Алтайскому краю

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