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Дорожников из Горно-Алтайска оштрафовали на 100 тысяч рублей за неубранный снег

Новости
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Мировой судья судебного участка № 3 Горно-Алтайска рассмотрел постановление прокурора города о возбуждении дела по ч. 1 ст. 12.34 КоАП РФ (несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог) в отношении ООО «Майминское ДРСУ».

Суд счел обоснованным возбуждения дела об административном нарушении, поскольку «Майминское ДРСУ» нарушило требования технических регламентов, определяющих порядок очистки дорог и тротуаров, и не вывезло снег с тротуаров города.

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Постановлением суда организация признана виновной, ей назначен штраф в размере 100 тысяч рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Алтай.

В настоящее время в суде на рассмотрении находится еще одно постановление прокурора города с материалами проверки в отношении ООО «Майминское ДРСУ».

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В качестве сложной точки они обозначили мост в микрорайоне «Ткацкий»

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Автор: Политсиб.ру

Комментарии (1)

1000

Лариса

В Майме по ул. Жилмассив Алгаир убирают снег только возле дома 45 , где проживает Гордус В И. Это один из начальников Дормостстроя. Специально приезжает техника лично для него.

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