На Алтае судят конюха за несколько эпизодов растления детей

Новости 26.12.2019 18:30 570

Конюх из Немецкого национального района предстанет перед судом. Его обвиняют в совершении преступлений против половой неприкосновенности малолетних девочек. Об этом сообщает СК по Алтайскому краю.

По данным следствия, в мае 2019 года в одном из сел Немецкого национального района 47-летний мужчина познакомился с 9-летней девочкой, которая играла на площадке недалеко от конюшни, где работал обвиняемый. Под предлогом покатать ребенка на лошади, злоумышленник совершил в отношении нее "иные действия сексуального характера".

При этом с целью войти в доверие он подарил украшения – бусы и кольцо. Кроме того, в июне этого года конюх совершил аналогичные преступления в отношении потерпевшей и ее 8-летней сестры. Также с помощью телефона он изготовил фотографии порнографического содержания с изображением своего тела и заставил девочек их рассматривать.

Ранее мужчина уже был осужден за преступления против половой неприкосновенности, а противоправные деяния совершил, находясь на условном сроке отбывания наказания. Мужчина вину признал. Дело передано в суд.