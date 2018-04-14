«Яндекс.Новости» будут наказывать СМИ за оценочные суждения

Новости 26.12.2019 17:55 600

Агрегатор новостных материалов «Яндекс.Новости» начнет отключать от сервиса СМИ, которые нарушают журналистскую этику и допускают слишком много оценочных суждений. Об этом пишет RNS со ссылкой на пресс-службу «Яндекса».

«У Яндекс.Новостей около 7000 партнеров и более 2,5 тысяч партнеров, зарегистрированных в Роскомнадзоре. К сожалению, среди них есть небольшой, но очень заметный процент изданий которые иногда пишут и присылают нам тексты, нарушающие журналистскую этику. Это документы, содержащие оскорбления, агрессию и оценочные суждения, которые в том числе оформлены без указания источника информации», — сообщили в «Яндексе».

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В компании отмечают, что «Яндекс.Новости» стремится к нейтральной подаче информации, поэтому строит специальную систему работы с партнерами, согласно которой СМИ будут наказывать за чрезмерное количество оценочных суждений. Такой контент сначала будут классифицировать путем ручной постпроверки и выносить сайтам предупреждение.

«В случае, если в рамках взаимодействия партнёр не исправляется, мы будем вынуждены отключать его до исправления ситуации», — пояснили в компании. Отмечается, что первое время система будет работать в режиме отладки.