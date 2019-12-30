Единороссы провели более 400 мероприятий в рамках партпроектов в 2019 году

Новости 26.12.2019 17:25 467

Секретарь реготделения партии «Единая Россия» Александр Романенко во время заседания Президиума Регионального политсовета дал оценку проектной работе партии в уходящем году и обозначил цели на 2020 год. Об этом сообщает сайт реготделения партии.

Во время заседания, которое проходило в среду, 25 декабря, заместитель секретаря реготделения партии «ЕР» по проектной работе Стелла Штань зачитала отчет о проделанной работе в рамках реализации партпроектов в 2019 году. Она отметила, что в Алтайском крае реализация проходила активными темпами.

«Координаторами и членами общественных советов всех 15 партпроектов в Алтайском крае было проведено более 400 мероприятий разного уровня и масштаба: от контрольных рейдов и обследований объектов, строящихся и ремонтирующихся в рамках бюджетного финансирования, до масштабных культурных, спортивных и образовательных, — сказала заместитель секретаря. — Координаторы и председатели общественных советов подготовили и направили десятки депутатских запросов в органы исполнительной власти Алтайского края по вопросам, находящихся в зоне ответственности партпроектов».

Также Штань огласила итоги работы по всем 15 партийным проектам. Например, по проекту «Безопасные дороги» ремонтные и строительные работы затронули все районы края. Всего обновили более 200 дорожных объектов. Партпроект обеспечивал контроль за проведением работ, прорабатывал проблемные вопросы на заседаниях общественных советов, следил за соблюдением сроков.

«Наиболее масштабные мероприятия проводились в Барнаульской и Бийской агломерациях. Так, в столице Алтайского края — 33 улицы, в Новоалтайске — 10 объектов, а в Бийске — 19. Все работы в 2019 году были завершены в октябре. Были выполнены 100% показателей, которые были поставлены на год», — рассказала Стелла Штань.

Она также добавила, что в 2020 году финансирование проекта из федерального бюджета составит около 1,5 млрд рублей. Уже сейчас Барнаульской и Бийской агломерациями проведены аукционы на ремонт дорог в следующем году.

Что касается проекта «Городская среда», то по нему было благоустроено 32 общественные и 269 дворовых территорий в 30 муниципальных образованиях.

«Работы завершены на всех объектах. 25 декабря подрядчик закончил работу на последнем не сданном объекте «Городской среды» — Сквере Победы в Рубцовске. Уложена тротуарная плитка, установлены бордюры, детский игровой комплекс, — пояснила главный координатор партпроектов.

По ее словам, Рубцовск был одной из проблемных территорий в этом плане. В остальном, за исключением отдельных инцидентов, которые оперативно урегулировались с помощью партии, реализация проекта проходила благополучно и в срок.

В следующем году объем финансирования «Городской среды» будет как и в 2019 году. Силами федерального бюджета будет выделено около 700 млн рублей, еще около 66 млн рублей направят из бюджета Алтайского края. Запланировано благоустройство 301 объекта, в том числе 55 общественных пространств и 246 дворовых территорий.

Также в 2020 году запланированы расходы на сумму 28 млн 963 тысяч рублей на оснащение материально-технической базы и ремонт домов культуры по проекту «Культура малой Родины». На реализацию проекта «Детский спорт» будет выделено 36,5 млн рублей на ремонт 8 школьных спортивных залов и закупку оборудования в 10 школьных спортивных клубов.

Кроме того, можно отметить партпроект «Локомотивы роста». По итогам реализации именно этого проекта Алтайский край занял место в списке десяти лучших регионов страны в 2019 году.

Руководство оценивало реализацию партпроекта по развитию экономики региона в заданный период, появлению новых бизнес-проектов и форм поддержки бизнеса и производств.

Запущенный в 2019 году новый проект «Единой России» «Чистая страна» занялся одним из важных направлений партийной работы - контролем за исполнением реформы системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) и доведению ее до работоспособного состояния.

Партпроект выступил организатором круглых столов, встреч с региональным оператором по ТКО. Координатор проекта «Чистая страна» заострил внимание на необходимости решения проблемы с полигонами для отходов, так как в Барнаульской зоне его мощность рассчитана только до 2022 года.

Реализация проектов Партии «Единая Россия» была положительно оценена членами Президиума. Александр Романенко поблагодарил всех координаторов и председателей общественных советов партпроектов за работу и подчеркнул, что, несмотря на неплохие результаты, проектная работа в будущем году должна существенно усилиться.