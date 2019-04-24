Вожатый, выложивший из детей "свастику", уволен из бийского лагеря

Новости 26.12.2019 16:25 622

Скандал в оздоровительном лагере «Чайка» в Бийске произошел несколько дней назад. Молодой вожатый выложил в свой Instagram фото на котором дети лежат на полу в форме фигуры, которая напоминает свастику. Снимок был подписан словами: «Я люблю свою работу», пишет «Бийский рабочий».

Ситуация возмутила родителей воспитанников и другую общественность. Администрация санатория уже пообещала разобраться в вопросе. По словам руководства «Чайки» молодой человек был серьезным и ответственным вожатым и на подобные выходки не способен.

Сам вожатый опубликовал пост, в котором попытался объясниться.

«Данный поступок, совершенный мной, не нес в себе никакого злого умысла, направленного на унижение чести и достоинства людей, а также на разжигание какой-либо ненависти или вражды. Я абсолютно толерантный человек и для меня не важны такие признаки человека, как пол, раса, национальность, вероисповедание, ориентация и принадлежность человека к какой-либо социальной группе. Это личное дело каждого, я ни в праве не за кого решать, а уж тем более проявлять нетерпимость к человеку основываясь на его выборе и убеждениях. Я - патриот своей страны, я плачу налоги, я отслужил в армии, отдал долг своей родине, никогда не был замечен в аполитичных взглядах и действиях. Данный поступок, безусловно, недопустимый, но он не подразумевался как действие, направленное на разжигание ненависти, вражды и нетерпимости».

Он добавил, что принял решение уволиться и прекратить заниматься педагогической деятельностью. Руководству лагеря он объяснил, что это фото было сделано во время репетиции с детьми репетицию новогодней сказки.

По данному происшествию уже высказался краевой Минздрав. Там пояснили, что 24 декабря вожатые проводили репетицию танца «Звездочка» к новогоднему представлению. На фотографии изображен один из фрагментов танца. С педагогическим коллективом по поводу случившегося была проведена беседа. Вопрос подготовки новогоднего праздника взят на контроль администрацией лагеря «Чайка».