После долгих уговоров депутаты Каменского района примут бюджет?

Новости 26.12.2019 15:45 429

Внеочередная двадцать восьмая сессия Каменского районного Собрания депутатов назначена на субботу, 28 декабря, сообщают «Каменские известия».

Всего в повестке сессии значится 10 вопросов, но самый важный из них - о бюджете Каменского района на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов. Бюджет депутаты должны были принять еще несколько недель назад, однако из-за постоянной неявки народных избранников не удавалось получить необходимого кворума.

Виктор Томенко резко отреагировал на бойкот каменских депутатов Новости 24.12.2019 15:40 Он призвал их собраться и принять бюджет 3505

Местные жители попытались обратиться к депутатам через СМИ, однако реакции не последовало, после этого в ситуацию пришлось вмешиваться губернатору Алтайского края Виктору Томенко, который в довольно эмоциональной форме отреагировал на выходку «слуг народа» и призвал их собраться в ближайшее время, оставив свои личные амбиции при себе.

Напомним, что конфликт начался после решения депутатов отправить в отставку и.о. главы района Евгению Гордиенко и наделения полномочиями главы замглавы администрации района Алексея Жихаренко. Гордиенко через суд вернула себе право занимать пост и.о. главы, что вероятно и привело к бойкотированию сессии райсобрания.