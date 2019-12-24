После долгих уговоров депутаты Каменского района примут бюджет?

Внеочередная двадцать восьмая сессия Каменского районного Собрания депутатов назначена на субботу, 28 декабря, сообщают «Каменские известия».
Всего в повестке сессии значится 10 вопросов, но самый важный из них - о бюджете Каменского района на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов. Бюджет депутаты должны были принять еще несколько недель назад, однако из-за постоянной неявки народных избранников не удавалось получить необходимого кворума.
Он призвал их собраться и принять бюджет
Местные жители попытались обратиться к депутатам через СМИ, однако реакции не последовало, после этого в ситуацию пришлось вмешиваться губернатору Алтайского края Виктору Томенко, который в довольно эмоциональной форме отреагировал на выходку «слуг народа» и призвал их собраться в ближайшее время, оставив свои личные амбиции при себе.
Напомним, что конфликт начался после решения депутатов отправить в отставку и.о. главы района Евгению Гордиенко и наделения полномочиями главы замглавы администрации района Алексея Жихаренко. Гордиенко через суд вернула себе право занимать пост и.о. главы, что вероятно и привело к бойкотированию сессии райсобрания.
Данная ситуация практически один в один повторяет декабрь 2018 года