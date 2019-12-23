В ДТП на Чуйском тракте пострадали семь человек

Новости 26.12.2019 15:20 542

В среду, 25 декабря около 19:00 часов, на 567-м километре Чуйского тракта (между селами Кумалыр и Топучая Шебалинского района) произошло столкновение двух автомобилей Toyota Voxy и Mercedes-Benz Sprinter.

По предварительным данным установлено, что авария произошла по вине водителя минивэна Toyota Voxy, которой управлял житель Улаганского района. Установлено, что он не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с пассажирским фургоном Mercedes-Benz Sprinter, которым управлял 53-летний житель Горно-Алтайска.

Итогом столкновения стали травмы шести пассажиров автомобиля Mercedes и пассажира Toyota. Госпитализация потребовалась трем женщинам- 20-летней и 27-летней жительницам Усть-Канского района и 44 -летней горожанке.

По данным пресс-службы МВД по Республике Алтай, оба водителя были трезвые. По факту ДТП проводится расследование.