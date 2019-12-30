Спартакиада в «Алтай-Коксе» определила лучших баскетболистов

На предприятии Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) подошли к концу соревнования по баскетболу в рамках спартакиады сезона 2019 – 2020 годов.
В мужской категории лидерами стали представители команды пожарно-аварийной спасательной службы и коксового отделения №1. Что касается женщин, то там первой оказалась команда управления экологии.
До этого прошли соревнования по волейболу и стрельбе. Следующим этапом корпоративной спартакиады будет жим штанги лежа.
Руководство предприятия объясняет, что на Алтай-Коксе создаются лучшие условия для занятий физкультурой и спортом. Буквально каждый пятый сотрудник занимается спортом на регулярной основе. В спартакиаде принимает участие 25 команды.