Спартакиада в «Алтай-Коксе» определила лучших баскетболистов

Новости 26.12.2019 14:50 404

На предприятии Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) подошли к концу соревнования по баскетболу в рамках спартакиады сезона 2019 – 2020 годов.

В мужской категории лидерами стали представители команды пожарно-аварийной спасательной службы и коксового отделения №1. Что касается женщин, то там первой оказалась команда управления экологии.

До этого прошли соревнования по волейболу и стрельбе. Следующим этапом корпоративной спартакиады будет жим штанги лежа.

Руководство предприятия объясняет, что на Алтай-Коксе создаются лучшие условия для занятий физкультурой и спортом. Буквально каждый пятый сотрудник занимается спортом на регулярной основе. В спартакиаде принимает участие 25 команды.