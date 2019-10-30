Стало известно, сколько представителей Алтайского края пробилось в полуфинал конкурса «Лидеры России»

Новости 26.12.2019 13:55 944

Подведены итоги дистанционного этапа отбора конкурса «Лидеры России». В очные региональные полуфиналы приглашены 2988 конкурсантов. Алтайский край будут представлять 30 человек. В январе-феврале во всех федеральных округах пройдут полуфиналы, в ходе которых участники будут состязаться за право выхода в суперфинал.

Как сообщает сайт правительства Алтайского края, от СФО на конкурс поступило 21 072 заявки. К очному этапу приглашены 332 участника: Новосибирская область - 97 человек, Красноярский край - 59, Томская область - 30, Иркутская область - 35, Омская область - 36, Кемеровская область - 32, Алтайский край - 30, Хакасия - 11, Тыва и Республика Алтай - по одному человеку.

Региональные полуфиналы пройдут во всех восьми федеральных округах: во Владивостоке (ДФО), Новосибирске (СФО), Екатеринбурге (УФО), Пятигорске (СКФО), Ростове-на-Дону (ЮФО), Санкт-Петербурге (СЗФО), Москве (ЦФО) и впервые в Казани (ПФО). В суперфинал выйдут только 300 конкурсантов. Все они получат образовательный грант - 1 млн рублей. Победителями конкурса станут 100 участников, наставниками которых выступят ведущие управленцы страны.

Алтайский край стал одним из аутсайдеров в СФО по числу заявок на конкурс управленцев Новости 30.10.2019 8:15 По сравнению с прошлым годом количество участников от региона выросло на 30 человек 984

По количеству участников, приглашенных в полуфиналы, лидирует группа в возрасте от 31 до 35 лет, затем следуют возрастные категории 36 - 40 лет и 27 - 30 лет.

В этом году на конкурс «Лидеры России 2020» поступило 233 830 заявок. К участию в дистанционном тестировании допущены 91 355 участников - все, кто заполнил анкету, загрузил видеоинтервью и принял правила дистанционного этапа. Ко второму блоку дистанционного тестирования получили доступ 20 232 человека. По итогам всех заочных испытаний в региональные полуфиналы приглашены 2988 участников.

Цели конкурса - выявление, развитие и поддержка перспективных руководителей, обладающих высоким уровнем лидерских качеств и управленческих компетенций. За два года назначения на высокие позиции получили более 150 лидеров России, двое из них стали губернаторами, пятеро - заместителями федеральных министров.