Стало известно, сколько представителей Алтайского края пробилось в полуфинал конкурса «Лидеры России»

Подведены итоги дистанционного этапа отбора конкурса «Лидеры России». В очные региональные полуфиналы приглашены 2988 конкурсантов. Алтайский край будут представлять 30 человек. В январе-феврале во всех федеральных округах пройдут полуфиналы, в ходе которых участники будут состязаться за право выхода в суперфинал.
Как сообщает сайт правительства Алтайского края, от СФО на конкурс поступило 21 072 заявки. К очному этапу приглашены 332 участника: Новосибирская область - 97 человек, Красноярский край - 59, Томская область - 30, Иркутская область - 35, Омская область - 36, Кемеровская область - 32, Алтайский край - 30, Хакасия - 11, Тыва и Республика Алтай - по одному человеку.
Региональные полуфиналы пройдут во всех восьми федеральных округах: во Владивостоке (ДФО), Новосибирске (СФО), Екатеринбурге (УФО), Пятигорске (СКФО), Ростове-на-Дону (ЮФО), Санкт-Петербурге (СЗФО), Москве (ЦФО) и впервые в Казани (ПФО). В суперфинал выйдут только 300 конкурсантов. Все они получат образовательный грант - 1 млн рублей. Победителями конкурса станут 100 участников, наставниками которых выступят ведущие управленцы страны.
По сравнению с прошлым годом количество участников от региона выросло на 30 человек
В этом году на конкурс «Лидеры России 2020» поступило 233 830 заявок. К участию в дистанционном тестировании допущены 91 355 участников - все, кто заполнил анкету, загрузил видеоинтервью и принял правила дистанционного этапа. Ко второму блоку дистанционного тестирования получили доступ 20 232 человека. По итогам всех заочных испытаний в региональные полуфиналы приглашены 2988 участников.
При этом выходцы из других сибирских территорий в документе фигурируют неоднократно