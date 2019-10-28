Путин назначил нового прокурора на Алтае

Новости 26.12.2019 12:50 606

Президент России Владимир Путин назначил нового прокурора Республики Алтай. Им стал Анатолий Богданчиков. Приказ о назначении опубликован на портале правовой информации.

Ранее, 28 октября на сессии Эл Курултая депутаты рассмотрели вопрос о согласовании кандидатуры прокурора Республики Алтай. Это было сделано на основании представления Генпрокурора РФ Юрия Чайки. Большинством голосов депутаты Госсобрания поддержали кандидатуру Анатолия Богданчикова.

За нового прокурора высказались 38 народных избранников, воздержались - трое. Противников назначения не оказалось. Отметим, что 25 октября на заседании комитета по законодательству, правопорядку и местному самоуправлению состоялось представление Богданчикова членам парламента.