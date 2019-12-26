Каток оптимизации: очередная алтайская ЦРБ лишится отделения

Новости 26.12.2019 12:10 2263

Пресс-служба алтайского Минздрава подтвердила появившуюся в Telegram-каналах информацию о закрытии инфекционного отделения Баевской ЦРБ.

«Инфекционное отделение Баевской ЦРБ ликвидируется. При этом будет сокращено 11 медсестры и санитарки. До этого в больнице уже сократили диспетчерскую службу, выполнять обязанности диспетчеров заставляли врачей и медсестер из инфекционного отделения. Теперь эта нагрузка перейдет на сотрудников детского отделения.«Мы часто слышим плач властей о недостатке кадров на селе. Баевская ЦРБ показывает, что заинтересованности в этих кадрах нет у самих оптимизаторов медицины. Как говорится: нет человека – нет проблемы...», – подытоживает Telegram-канал "Алтайские крайности".

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Позиция Минздрава

По данным Минздрава, инфекционное отделение рассчитано на 10 коек, однако пациентов с «истинно инфекционными» заболеваниями в этом году пролечено 55 человек. При таком количестве инфекционных больных в отделении должно быть 1-2 койки, с круглосуточным наблюдением врача-инфекциониста (в режиме пребывания в стационаре 24/7), поскольку клиника инфекционных заболеваний может иметь стремительное развитие. На сегодняшний день такой специалист работает в отделении по совместительству.

«Кроме этого, в круглосуточном же режиме должна [работать] лабораторная диагностика. При имеющихся условиях Баевской ЦРБ организовать работу в таком режиме невозможно. Поскольку речь идет о безопасности людей, принято решение, что пациентов с истинно инфекционными заболеваниями будут госпитализировать в Завьяловскую районную больницу, где создан необходимый режим наблюдения за инфекционными больными. Приказ о маршрутизации пациентов находится в стадии согласования в Министерстве здравоохранения Алтайского края», – говорится в пояснении министерства.

Помещения инфекционного отделения отремонтируют и отдадут в ведение педиатрического отделения, а также реанимации. Сотрудникам инфекционного предлагаются существующие в больнице вакансии: две палатные (постовые) медсестры педиатрического отделения, две медсестры в ФАПы сел Сафроново и Паклино, а также медсестра в кабинет неотложной помощи поликлиники. Основное место работы врача-инфекциониста в поликлинике.

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