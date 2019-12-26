Каток оптимизации: очередная алтайская ЦРБ лишится отделения

Пресс-служба алтайского Минздрава подтвердила появившуюся в Telegram-каналах информацию о закрытии инфекционного отделения Баевской ЦРБ.
«Инфекционное отделение Баевской ЦРБ ликвидируется. При этом будет сокращено 11 медсестры и санитарки. До этого в больнице уже сократили диспетчерскую службу, выполнять обязанности диспетчеров заставляли врачей и медсестер из инфекционного отделения. Теперь эта нагрузка перейдет на сотрудников детского отделения.«Мы часто слышим плач властей о недостатке кадров на селе. Баевская ЦРБ показывает, что заинтересованности в этих кадрах нет у самих оптимизаторов медицины. Как говорится: нет человека – нет проблемы...», – подытоживает Telegram-канал "Алтайские крайности".
Минздрав Алтайского края объяснил ситуацию с закрытием стационара
По данным Минздрава, инфекционное отделение рассчитано на 10 коек, однако пациентов с «истинно инфекционными» заболеваниями в этом году пролечено 55 человек. При таком количестве инфекционных больных в отделении должно быть 1-2 койки, с круглосуточным наблюдением врача-инфекциониста (в режиме пребывания в стационаре 24/7), поскольку клиника инфекционных заболеваний может иметь стремительное развитие. На сегодняшний день такой специалист работает в отделении по совместительству.
«Кроме этого, в круглосуточном же режиме должна [работать] лабораторная диагностика. При имеющихся условиях Баевской ЦРБ организовать работу в таком режиме невозможно. Поскольку речь идет о безопасности людей, принято решение, что пациентов с истинно инфекционными заболеваниями будут госпитализировать в Завьяловскую районную больницу, где создан необходимый режим наблюдения за инфекционными больными. Приказ о маршрутизации пациентов находится в стадии согласования в Министерстве здравоохранения Алтайского края», – говорится в пояснении министерства.
Помещения инфекционного отделения отремонтируют и отдадут в ведение педиатрического отделения, а также реанимации. Сотрудникам инфекционного предлагаются существующие в больнице вакансии: две палатные (постовые) медсестры педиатрического отделения, две медсестры в ФАПы сел Сафроново и Паклино, а также медсестра в кабинет неотложной помощи поликлиники. Основное место работы врача-инфекциониста в поликлинике.
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«Сегодня в крае создана единая диспетчерская служба скорой медицинской помощи, которая находится в Барнауле, куда переданы функции, в том числе, диспетчерской службы Баевской ЦРБ. Поэтому нет оснований говорить о том, что кого-то вызывают дежурить в диспетчерскую службу в Баевской ЦРБ», – отмечается в релизе по поводу исполнения сотрудниками обязанностей диспетчера.
Ну как так можно, они сами бы кто то из власти сами или своих бы родственников так из села в село то повощили бы. Да и про единый пункт вызов скорой это ад. Раньше на местную сразу дозваниваешься, местные сразу говоришь какое село, а в город столько времени уходит на объяснение адреса. Куда катится медицина, страшно
скоро к бабкам и знахаря будем ходить лечится,травками да заговорами.