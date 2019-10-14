Дом Шредингера: Росреестр три месяца не признавал отсутствие здания в Барнауле

Новости 26.12.2019 10:45 672

23 декабря суд, по заявлению Алтайкрайимущества, обязал Росреестр снять с кадастрового учета в Барнауле здание, которого нет. Ранее ведомство отказывалось это делать, называя несуществующий объект недостроенным. Об этом сообщает "Алтайский портал недвижимости".

Ранее Алтайкрайимущество обратилось к региональному Управлению Росреестра и попросило снять с учета отсутствующий объект на ул. Попова, 208. Однако ведомство отказало и оставило в ЕГРН сведения о наличии здесь готового на 3% здания. Тогда чиновники имущественного управления обратились в суд. На основании акта обследования территории, зафиксировавшего отсутствие спорного объекта, суд удовлетворил требования истца.

Разбирательство продлилось ровно 3 месяца. Задолго до его окончания Фонд имущества Алтайского края выставил на торги право аренды земельного участка под «недостроем-призраком». Его площадь составляет 0,34 га. Предназначен для строительства торгово-выставочного комплекса. Территория находится на красной линии улицы Попова по четной стороне между улицами Балтийской и Власихинской. Поблизости расположено несколько ТЦ, АЗС, бизнес-центр, Армянская церковь и пустующие участки.

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Право аренды сроком на 3 года и 2 месяца выиграл Дмитрий Федоров, предложивший 1,55 млн рублей (в год). Стартовая цена заявлялась на уровне 1,5 млн рублей.