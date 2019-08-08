Католическая церковь на Ленина провела первую службу

Новости 26.12.2019 11:05 548

Католическая церковь в центре Барнаула провела первую службу. Известно, что в прошлом она стала жертвой репрессий. Ее закрыли в 1931 году. Спустя пять лет ее перестроили под аптеку. Всего несколько дней назад там еще продавали лекарства. На первой службе побывал корреспондент «Толка».

Католик из Венесуэлы Эрардо Торрес рассказал, что возвращением здания представители религиозного течения очень довольны. Ранее они ходили в церковь на улице Матросова.

«Я думаю, что это очень хороший подарок для всех местных католиков», - сказал он.

В краевой столице сейчас проживает несколько тысяч католиков. Среди них итальянцы, немцы, поляки, армяне и даже русские. Католическая община 28 лет назад начала бороться за костел. Здание не хотели отдавать церкви, так как горожане привыкли, что в здании расположена аптека.

После многочисленных судов с краевыми властями аптеку все-таки перенесли на 30 м в соседнее здание на Ленина,42.

Сейчас им предстоит глобальная реконструкция. Вместе и историками и архитекторами они будут восстанавливать первоначальный вид костела. Работы начнутся летом 2020 года.