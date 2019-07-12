Найден виновник пожара в барнаульской многоэтажке на Северном Власихинском проезде

Новости 26.12.2019 10:10 751

Прокуратура Индустриального района Барнаула утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о пожаре дома по проезду Северный Власихинский, 110. Пожар произошел летом, 10 июля.

По делу о пожаре обвиняется один из жителей дома. Как сообщает прокуратура, крыша дома сгорела по его вине. В ходе расследования было установлено, что 10 июля текущего года, мужчина распивал алкогольные напитки, после чего вышел на балкон, на котором курил. В результате было допущено возгорание мебели и горючих материалов, которые находились на балконе. Это в итоге привело и к возгоранию крыши.

Данные обстоятельства подтверждены совокупностью собранных доказательств, в том числе проведенной пожарно-технической судебной экспертизой.

Пожар привел к общему ущербу собственникам на сумму 4,5 млн рублей.

Степень вины будет определять суд.