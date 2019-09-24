Кредиторы продолжают бомбардировать исками «БарнаулПассажирТранс»

Новости 26.12.2019 9:55 604

25 декабря в Арбитражный суд Алтайского края поступило сразу два заявления с требованием признать «БарнаулПассажирТранс» (БПТ) банкротом. Одно поступило от Людмилы Вшивцевой (сумма требований неизвестна), второе – от мэрии, которая требует с предприятия 5,5 млн рублей.

Двумя неделями ранее – 10 декабря – было прекращено еще одно дело о банкротстве БПТ. Перевозчик пришел к мировому соглашению с кредитором – Игорем Пасичняком, требовавшим с предприятия более 400 тысяч рублей. Следует отметить, что долг не погашен – стороны договорились о том, что выплата должна состояться в срок до 1 февраля 2020 года.

Если БПТ требуется два месяца для выплаты 400 тысяч рублей, то сумма в 5,5 млн может оказаться для перевозчика действительно непосильной. Напомним, что спор с мэрией Барнаула у компании тянется уже давно.

Сады и суды: как «БарнаулПассажирТранс» оказался на грани банкротства Новости 24.09.2019 13:10 Накануне зампред барнаульского комитета по транспорту Сергей Щукин пригрозил расторгнуть контракт с ОАО «БарнаулПассажирТранс» (БПТ) 4645

Этой весной БПТ подал иск к администрации города на сумму почти 14,5 млн рублей, требуя компенсировать убытки, понесенные предприятием при перевозке льготников. Чиновники в ответ подали на БПТ два иска на общую сумму свыше 2,8 млн рублей, заявив, что перевозчик нарушил свои обязательства по двум договорам аренды муниципального имущества, в частности, территории автобазы. Теперь сумма удвоилась.