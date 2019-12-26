«Более позитивная ситуация, чем в 2016 году»: руководитель алтайских единороссов дал прогноз на кампанию-2021

Новости 26.12.2019 8:15 1645

Реготделение "Единой России" в Алтайском крае рассчитывает получить в ходе выборов 2021 года, когда будет формироваться новый состав АКЗС, квалифицированное большинство в местном парламенте. Для этого нужно набрать 30-35% по партспискам, а также забрать все одномандатные округа. Такую позицию в ходе итоговой пресс-конференции озвучил секретарь реготделения ЕР в крае Александр Романенко.

По его словам, не менее амбициозные задачи ставит "партия власти" и в разрезе думских выборов 2021 года.

"Конечно, мы ставим перед собою цели и задачи: сохранить четыре одномандатных округа в Думе. Федерального партийного списка мы пока не видим, поэтому по нему ничего сейчас сказать не можем. По региону есть обязательство обеспечить 100% выдвижение наших кандидатов, по одномандатным округам и территориальным партийным спискам. Результат, который мы бы хотели видеть - конституционное большинство. Этот результат нужен региональному отделению партии и в целом партии по стране", - резюмировал Романенко.

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Между тем по словам спикера, оптимистичные результаты 2019 года для "партии власти" в регионе не являются лакмусовой бумажкой для определения стартовых позиций ЕР перед большой кампанией-2021.

"Ни в 2019, ни в 2020 годах мы не будем делать твердых анализов, основываясь на происходящих в эти годы выборах. Они локальны и не дают точной оценки той экономической, социальной, политической и любой другой жизни в регионе. Какие жизнь нам еще преподнесет сюрпризы к 2021 году, мы не знаем. Ясно только, что нет предпосылок к кризису в какой-либо сфере, не предстоит никаких реформ. Это дает нам основания предполагать, что в целом в регионе будет складываться более позитивная ситуация, нежели в 2016 году", - пояснил Александр Романенко.

В настоящее время единороссы уже проводят консультации с потенциальными кандидатами в АКЗС, включая действующих народных избранников.

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Кстати, затронул Александр Романенко и тему, связанную с тем, что сразу два депутата АКЗС были осуждены в конце 2019 года. Один из них (Андрей Волков) - бывший единоросс, другая (Ирина Теплова) - действующий. Напомним, что Романенко помимо партийной должности в реготделении ЕР занимает еще и пост председателя краевого Заксобрания.

"Приговор был объявлен только одному члену нашей партии, второй на момент оглашения из партии уже вышел. Почему-то для журналистов важнее сказать, что не такой-то бизнесмен получил уголовный срок, а депутат. Соглашусь, впрочем, что это отягчающее обстоятельство... Ну, случилось и случилось. Для нас это факт не очень приятный, мы также ждем апелляционных процедур. По их итогам будут соответствующие решения в части депутатских полномочий и членства партии. Если эти отрицательные действия состоятся, то в июне мы будем объявлять о довыборах депутатов АКЗС", - рассказал Романенко.