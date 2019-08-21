Пункты пропуска в Алтайском крае формируют отрицательный имидж России и региона

Новости 26.12.2019 8:45 782

Все действующие в Алтайском крае пункты пропуска оборудованы по устаревшим схемам, не отвечающим современным требованиям. Это приводит к формированию у граждан, следующих через границу, отрицательного имиджа РФ и региона, а также создает предпосылки для обращений с жалобами в различные инстанции. Такое заявление прозвучало на заседании пограничной комиссии Алтайского края.

Как передает офсайт региона, участники совещания обсудили необходимость принятия дополнительных мер по обустройству и техническому оснащению пунктов пропуска через госграницу Российской Федерации. Критическую оценку действующим в регионе пунктам пропуска дала сотрудник Пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю Юлия Медянец.

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Было отмечено, что в связи с закрытием автомобильных пунктов пропуска «Малиновое Озеро» и «Топольное» им будет придан статус мест пересечения государственной границы.

Участники мероприятия также обсудили меры по недопущению пожаров через госграницу РФ, которые считаются одной из угроз национальной безопасности России. Так, в текущем году в приграничных районах края неоднократно регистрировались лесные пожары. Трансграничный характер имели пять пожаров, произошедших в Михайловском, Угловском, Рубцовском и Локтевском районах.

Управлению лесами Министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края поручено организовать работу на госгранице по очистке имеющихся противопожарных разрывов от кустарников и валежника, при необходимости оборудовать новые. Также будет усилена работа по созданию и поддержанию в надлежащем состоянии минерализованных полос, противопожарных разрывов на расстоянии 50 м от линии госграницы.