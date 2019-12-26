Министр промышленности Алтайского края пойдет на повышение?

Новости 26.12.2019 7:40 3113

Вакантный пост зампредседателя правительства Алтайского края может занять министр промышленности и энергетики региона Александр Климин. Об этом «Политсибру» сообщил источник в краевом правительстве. Должность профильного вице-премьера остается вакантной с осени 2018 года.

Зампред правительства или, как часто говорят «промышленный вице-губернатор», курирует кроме министерства промышленности еще и Минстрой, Минтранс, а также управление по госрегулированию цен и тарифов.

Ранее губернатор Виктор Томенко говорил, что место "промышленного зама" должен занять человек, живущий в Алтайском крае долгое время и знающий всю подноготную. Добавим, в старом составе кабмина должность «промышленного» вице-губернатора занимал Виктор Мешеряков. Он покинул госслужбу еще в конце сентября 2018 года. В феврале Мещеряков стал исполнительным директором Союза промышленников Алтайского края.

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Что известно о Климине?

Климин Александр Анатольевич родился 10 декабря 1975 года в Новосибирске. Окончил Красноярский политехнический институт по специальности «Экономика и управление на автомобильном транспорте». С 1999 года работал в администрации Красноярского края в должности главного специалиста в управлении экономики.

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В 2005 году возглавил службу по контролю в области промышленности администрации края. В 2008 году в связи с образованием правительства Красноярского края был назначен заместителем министра промышленности и энергетики.

В декабре 2012 года возглавил министерство промышленности и торговли Красноярского края (бывшее министерство промышленности и энергетики края). В октябре 2014 года уволен с поста «в связи с истечением срока трудового договора» и занял должность заместителя министра промышленности, энергетики и торговли Красноярского края. В 2018 году после избрания Виктора Томенко главой Алтайского края, перебрался в регион, где начал работать на посту министра промышленности.

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Уголовное дело

Известно, что в 2015 году в отношении Климина было возбуждено уголовное дело по подозрению в воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности. Любопытно, что совсем недавно в Алтайском крае по данной статье был осужден глава Каменского района Федор Найден.

По данным правоохранительных органов, в 2014 году Климин, будучи главой Минпрома в Красноярске, «путем вынесения незаконного приказа необоснованно отказал руководителю ООО «Красноярская Металлургическая Компания» в выдаче лицензии на осуществление деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных и цветных металлов».

Сообщается, что Климин вынес такой приказ из-за двух актов проверки компании, где имели место быть недостоверные сведения об отсутствии у ООО «КМК» законных оснований по пользованию земельным участком, необходимого оборудования, а также минимального штата работников, имеющих соответствующую квалификацию.

Уголовное дело находилось на особом контроле у прокуратуры, но в итоге было закрыто.