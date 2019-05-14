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Опасный сыр под маркой известного алтайского завода обнаружил «Меркурий»

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Некачественный и опасный сыр из белорусского сухого молока под маркой Красногорского маслосырзавода был обнаружен системой «Меркурий» в Алтайском крае. Об этом сообщает Управление Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай.

В декабре 2019 года выявлен факт нелегального ввода в торговый оборот молочной продукции. По данным  информационной системы, из 600 кг сухого обезжиренного молока (производства Республики Беларусь) и 60 кг концентрата молочного белка (Швейцария) Красногорский маслосырзавод «изготовил»  6005 кг сыра «Пошехонский 45% Красногорье».

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В ходе анализа установлено, что данное сухое молоко поступило от ООО «Квант» (Омская область) по электронному ветеринарному сопроводительному документу в Алтайский край за 21 минуту. Далее «Меркурий» позволил отследить доставку продукции в ООО «Квант» (Омская область) и РЦ «Кемерово» (Кемеровская область) также за считанные минуты.

По информации администрации Красногорского района Алтайского края, в указанное время Красногорский маслосырзавод официальную деятельность по производству продукции не осуществлял.

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Возбуждено дело по статье 14.43 КоАП РФ, информированы правоохранительные органы и муниципалитет.

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Автор: Политсиб.ру

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