Депутаты приняли проект новых правил землепользования и застройки Барнаула

Новости 25.12.2019 18:45 964

Депутаты Барнаульской городской Думы приняли проект новых правил землепользования и застройки (ПЗЗ). Рассмотрение состоялось на заседании БГД в среду, 25 декабря.

Председатель комитета по строительству, архитектуре и развитию города Дмитрий Аристов подчеркнул, что ПЗЗ четко соответствуют нормативам градостроительного проектирования Алтайского края. Документ поддержали все фракции, кроме «Справедливой России», депутаты которой предпочли воздержаться. Глава фракции в БГД Оксана Молодых пояснила, что проект дублирует неразделенные ранее фракцией решения Генплана по застройке в Барнауле территории медицинского кластера. «Пункт с зоной смешанной и общественно-деловой застройки местного значения, позволяющий возводить здания в пять этажей в границах Никитина-Социалистический-Пролетарская-Красноармейский, считаем серьезной градостроительной ошибкой», - резюмировала Молодых.

На отдельные недочеты ПЗЗ указывали народные избранники от разных фракций, но дали понять, что этих оснований недостаточно для отказа от принятия документа.

Финишная прямая: депутаты поставят точку в вопросе будущей застройки Барнаула Новости 17.12.2019 7:10 Вопрос утверждения новых ПЗЗ будет рассмотрен городской думой на заседании 25 декабря 4147

Разработка документа происходила с проведением заочных общественных обсуждений с 28 октября по 28 ноября. За это время поступило 56 обращений, содержащих 164 предложения. Как отметил Дмитрий Аристов, проект правил был доработан комиссией. Большинством голосов ПЗЗ были приняты. Также было обозначено, что в случае необходимости в дальнейшем в документ могут быть внесены изменения. Для этой цели депутаты от ЕР инициировали создание рабочей группы по подготовке рекомендаций о внесении изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования городского округа. Группа начнет работу в феврале 2020 года.

Свое мнение относительно принятых правил выразила представитель губернатора и правительства Алтайского края в АКЗС Стелла Штань: "Сегодня было принято очень важное решение Барнаульской городской Думы, которое затрагивает не только столицу Алтайского края, но и в целом является примером для подготовки нормативных актов органов местного самоуправления".