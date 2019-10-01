Реготделение «Единой России» в Алтайском крае вдвое улучшило свои позиции в общероссийском рейтинге

Руководитель регионального исполнительного комитета «Единой России» в Алтайском крае Денис Голобородько сообщил, что в 2019 году краевая партийная организация существенно улучшила свои позиции. За год она переместилась на 45 мест вверх.
"Еще в начале года обсуждалось, что Алтайское реготделение в рейтинге занимает 83 место. Сегодня, подводя итоги работы за год, могу сказать, что мы поднялись до 38-й строчки в федеральном рейтинге. В Сибирском федеральном округе мы занимаем 2-е место", - пояснил Голобородько.
Единороссы сменят глав региональных отделений перед думскими выборами
"Мы создали за год 246 новых первичных отделений, у нас произошел существенный прирост членов партии - 1133, за год перешагнули рубеж в прирост в 1000 членов партии, для сравнения – за предыдущие 5 лет мы приняли 2159 членов. Это те люди с которыми мы будем работать в 2021 году", - заметил руководитель регисполкома ЕР в Алтайском крае.
По словам Голобородько, работа с местными отделениями в 2019 году была одним из приоритетных направлений. Продолжится «настройка» и в 2020 году. Стимулом для совершенствования работы на местах стал также рейтинг местных отделений «Единой России», запущенный в Алтайском крае в середине года.
Рейтинг необходим для более объективной оценки деятельности парторганизаций на местах
"Оценке подвергается работа по созданию первичек, приему в партию, участию в выборах, пропагандистской работе. Чтобы укрепить базу для совершенствования деятельности на местах, мы также запустили в этом году региональную партийную школу", - рассказал Денис Голобородько.
В целом следующий год будет посвящён планомерной подготовке к избирательной кампании-2021.