Отель Radisson в Барнауле поместят между «Титаником» и бассейном «Обь»

Новости 26.12.2019 7:10 3925

Отель Radisson в Барнауле, если не произойдет никаких эксцессов, может быть построен на углу проспекта Социалистического и улицы Папанинцев, рядом с бассейном "Обь". Именно этой территории отдают предпочтение инвесторы из компании "ПремиумСтрой-Алтай". Информацию "Политсибру" подтвердил источник, входящий в специальную комиссию по подбору участков для международной сети.

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Согласно кадастровой карте, выбранный участок (категория - для объектов общественно-делового значения) в настоящее время относится к территории бассейна, которая в свою очередь принадлежит Алтайскому краю. На углу находится автопарковка, однако ее площади для строительства отеля явно недостаточно. Судя по всему, забор спорткомплекса придется отодвигать вглубь. При этом часть зеленых насаждений, скорее всего, будет ликвидирована.

Кроме того, придется вычленять участок под отель из территории "Оби" - на данный момент они составляют единое целое. При этом придется менять вид использования и проводить прочие юридические процедуры. Впрочем, вряд ли это составит проблему для краевых властей.

Какой путь прошел проект Radisson в Барнауле

Переговоры между властями и представителями Radisson активно велись еще с конца прошлого года. В марте впервые было сделано официальное заявление о том, что сеть намерена зайти в Барнаул. Инвестором выступила компания «ПремиумСтрой-Алтай», уже отметившаяся строительством в Барнауле медучреждения на горе. Озвучивалась сумма инвестиций в размере 2 млрд рублей. В качестве места под отель был выбран сквер на площади Сахарова.

План застройки вызвал серьезное возмущение общественности. Экоактивисты протестовали против уничтожения зеленой зоны, архитекторы отмечали непродуманность проекта и тот факт, что он не встроен органично в градостроительный контекст, другие отельеры не желали появления нового конкурента и отмечали, что барнаульские гостиницы и так стоят полупустые. Тема широко освещалась региональными СМИ и вызвала мощный резонанс.

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В итоге губернатор Алтайского края Виктор Томенко отказался от застройки сквера. Инвестору предложили найти альтернативный участок под отель. Для этих целей была сформирована рабочая группа, в которую вошли архитекторы, представители муниципалитета и др.

Заместитель руководителя «ПремиумСтрой-Алтай» Иван Лужаев сообщал, что если вопрос не решится до нового года, инвестиции отправятся в другой регион.

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Впрочем, если участок на улице Папанинцев устроит все стороны процесса - власти, общественность и инвестора, то вскоре в центре города может появиться новая четырехзвездочная гостиница на 160-180 номеров.

Рабочее название отеля - Park Inn by Radisson Barnaul. Срок окупаемости объекта может составить не менее 10-12 лет. В первый год работы загрузка отеля может составить около 1/3. В течение нескольких лет эта цифра должна вырасти, по мысли авторов концепции, до 60%.

Всего сеть Radisson открыла 37 отелей в России, расположенные в 17 городах. В Сибири с 2015 года работают два отеля Radisson - в Новосибирске ("4 звезды") и Новокузнецке (3 "звезды"). Последний до сих пор остается единственным отелем международного гостиничного бренда в Кемеровской области. К слову, по численности населения Новокузнецк уступает Барнаулу примерно на 100 тысяч человек и при этом не является административным центром субъекта РФ.