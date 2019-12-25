Барнаульская гордума проводила уходящий год. Фоторепортаж

Новости 25.12.2019 16:55 2216

Последнее в 2019 году заседание БГД, прошедшее 25 декабря, ознаменовалось принятием нескольких ключевых решений. В первую очередь стоит выделить новые правила землепользования и застройки.

Предыдущая редакция документа была принята в октябре 2012 года. С тех пор изменения в документ вносились пять раз, последнее из них было в апреле 2019 года. На августовском заседании думы был принят новый Генплан города после чего вопрос с ПЗЗ стал еще более актуальным.

В ходе заседания было принято решение об изменении в регламенте БГД существующего порядка голосования депутатов по вопросу избрания главы города Барнаула - тайное голосование на открытое.

Также депутаты утвердили изменения в порядок проведения фейерверков с применением пиротехнических изделий IV – V классов потенциальной опасности в Барнауле. Теперь организаторам фейерверков необходимо подать все документы в комитет по культуре за 30 рабочих дней до даты его проведения. Ранее этот срок составлял 10 дней. А вот количество подаваемых документов уменьшится. Лицензию на применение пиротехники и заключение о возможности проведения фейерверка комитет будет самостоятельно запрашивать у соответствующих органов.