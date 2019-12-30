Двоих барнаульцев задержали по подозрению в сутенерстве

Новости 25.12.2019 16:10 618

Двое барнаульцев попали под уголовное преследование за организацию занятия проституцией, в том числе, с использованием несовершеннолетней. Об этом сообщает пресс-служба алтайского следкома.

По предварительным данным, в ноябре двое барнаульцев, 29-ти и 36-ти лет, организовали занятия проституцией другими лицами, в том числе –14-летней девушкой. Оба горожанина не имели постоянного источника дохода и места работы.

Сотрудники регионального следкома совместно с росгвардейцами задержали подозреваемых, попытавшихся скрыться на своем автомобиле. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 241 УК РФ.

В настоящее время следствием ведется сбор и закрепление доказательств. Расследование продолжается.