Шесть сел Горного Алтая впервые обеспечены мобильной связью

Новости 25.12.2019 17:10 712

МТС первым из операторов обеспечил голосовыми услугами связи и мобильным интернетом 3G более 4 тысяч жителей шести сел Республики Алтай, включая Куташ с населением 30 человек.

В семи селах Шебалинского, Майминского и Онгудайского районов (Куташ, Карасук, Средний Сайдыс, Большой Яломан, Верх-Черга и Малая Черга) в рамках развития инфраструктуры связи в Республике Алтай построены базовые станции с поддержкой стандарта сотовой связи 3G. Самый малонаселенный пункт среди них – Куташ, в самом крупном проживает более 800 человек.

Кроме того, мобильный интернет МТС теперь работает в селах Усть-Муны Майминского района, а также Верх-Бийск и Кебезень Турочакского района, Помимо вышеперечисленных, мобильный 3G-интернет впервые появился в удаленных селах Мульта, Сугаш, Тихонькая, Тюгурюк, а также в селах Кайтанак, Купчегень и Малый Яломан. До недавнего времени селяне могли поддерживать связь с соседями и друзьями лишь благодаря голосовой связи. На сегодняшний день МТС – единственный оператор связи, предоставляющий услугу передачи данных для жителей этих сел.

Теперь жители всех вышеперечисленных населенных пунктов получили возможность совершать звонки, отправлять sms-сообщения и, благодаря мобильному интернету, пользоваться всеми современными сервисами, включая госуслуги.

«Одна из ключевых задач МТС — максимально обеспечить население Горного Алтая сотовой связью и интернетом, в том числе малые и удаленные поселения. Жители таких территорий не могут быть изолированы от современных сервисов, которые повышают качество их жизни. Мы поэтапно движемся в этом направлении: только за этот год мы увеличили покрытие 3 и 4G более, чем в 30 населенных пунктах края, значительная часть из них - малонаселенные», ― говорит директор филиала МТС в Республике Алтай Леонид Тиунов.

С начала 2019 года мобильный интернет появился в 28 населенных пунктах Республики, объем переданного трафика в сетях МТС за год утроился.