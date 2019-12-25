«Мы хотим Конституцию переписать?»: депутаты БГД раскритиковали отказ от «анонимности» на выборах мэра

Новости 25.12.2019 15:40 3392

Депутаты Барнаульской городской Думы приняли поправки в регламент БГД о выборах мэра. Теперь депутаты будет выбирать нового главу города путем открытого голосования. Решение было принято на заседании гордумы в среду, 25 декабря.

Несмотря на то, что большинство народных избранников одобрили изменения, вопросы возникли у представителей абсолютно всех фракций. Председатель комитета по законности и местному самоуправлению Иван Огнев заявил, что избиратели должны знать, за кого голосуют их депутаты.

«Именно поэтому нужно голосовать открыто и не бояться ответственности за свой выбор. Тайное голосование обезличивает голос и снимает ответственность», - сказал он.

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Депутат от фракции КПРФ и кандидат в мэры Елена Хрусталева попросила озвучить прецеденты и привести примеры с городами, где голосование проходит в открытом формате. Огнев привел в пример Владивосток и Бийск, подчеркнув, что такая форма существует.

Глава фракции «Единая Россия» Вячеслав Перерядов поинтересовался, какая именно необходимость вносить эти изменения именно сейчас. Огнев пояснил, что ответ лежит на поверхности, так как голосование проводится в ближайшее время.

Хрусталева отметила, что открытое голосование как раз и не даст голосующим изъявить свою настоящую волю, так как будет идти давление со стороны партии и ее решению депутат должен будет подчиниться.

«Это ставит в неравное положение голосующих депутатов. Поэтому фракция КПРФ категорически отказывается поддержать данные изменения», - отметила Хрусталева.

Депутат фракции ЛДПР и кандидат в мэры Алексей Скосырский дал понять, что его фракция также против. Он обратил внимание, что президента, губернатора и депутатов выбирают путем тайного голосования.

«Открыто выбирают только на партконференциях. Мы хотим демократию переписать? Конституцию?», - спросил депутат и кандидат в мэры Барнаула.

Председатель БГД Галина Буевич дала понять, что на Конституцию никто «замахиваться» не будет.

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Глава фракции эсеров Оксана Молодых отметила, что партия согласна с озвученной позицией коллег.

«Иван Огнев всегда так убедителен, что мне едва удается сохранить свою политическую позицию», - съязвила Оксана Евгеньевна.

Депутат напомнила, что партия «Справедливая Россия» последовательно выступает за возвращение всенародных выборов мэра города. Однако, парламентарии идею «зарубили». Депутат дала понять, что принцип тайности действует сейчас не просто так, а является защитой от «политического и административного давления». Также давление может быть коммерческим, партийным и иным.

«По нашему мнению, не стоит жертвовать свободным мнением депутатов под предлогом открытости проведения голосования. Мы считаем, что в данном случае открытие голосования только навредит», - подытожила Молодых.

После этого депутаты приступили к открытому голосованию за "открытое голосование". Галина Буевич призвала ответственных сотрудников внимательно фиксировать всех голосующих. Возможно, эту просьбу она продублирует и в день выборов мэра, 14 февраля 2020 года.

В итоге изменения были приняты, однако все оппозиционные фракции проголосовали против, а двое депутатов от ЕР воздержались. Это были Андрей Солодилов и Александр Ельников.