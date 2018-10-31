Оправдать полностью: директор новосибирского планетария не повторил судьбу коллеги из Барнаула

Новости 25.12.2019 15:20 662

Суд полностью оправдал бывшего директора новосибирского планетария Сергея Масликова, обвинявшегося во взятках и отмывании денег, передает «Коммерсант». Обвинение просило три года колонии.

«Представленные следствием доказательства как по отдельности, так и в совокупности не подтверждают вину Сергея Масликова»,— заявил судья, признав также право подсудимого на реабилитацию и компенсацию за необоснованное уголовное преследование.

Масликов еще не решил, будет ли восстанавливаться на работе.

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Будни новосибирского планетария

В феврале 2018 года Сергея Масликова обвинили в получении взяток и отмывании денег. Согласно данным следствия, директор планетария сдавал в аренду видео- и звуковую аппаратуру учреждения. Защита утверждала, что полученные средства Масликов направлял на нужды учреждения, в том числе – покупку астролябий и прочих астрономических инструментов.

Дело вызвало широкий общественный резонанс. В защиту Масликова выступили коллективы множества образовательных учреждений и зарубежные астрономические сообщества.

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Будни барнаульского планетария

Напомним, что в конце октября 2018 года суд приговорил директора барнаульского планетария Павла Ягодкина к 10 месяцам лишения свободы условно. Он был признан виновным в нарушении авторских прав при демонстрации полнокупольных фильмов без заключения лицензионных соглашений. Ущерб оценен в 8 млн рублей.

Это не помешало администрация Барнаула перезаключить с ним контракт феврале 2019 года.