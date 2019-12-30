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Детям сотрудников Алтай-Кокса провели экскурсию по заводу и показали новогодний спектакль

Новости
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Экскурсию для детей по железнодорожному цеху Алтай-Кокса в канун Нового года провели сотрудники завода. Кроме того, малышам показали сказочное представление.

Для ребят поездка стала настоящим новогодним приключением. До Алтай-Кокса они добирались на заводской электричке, после чего посетили тепловозовагонное депо, диспетчерскую, увидели рабочие места родителей, новый тепловоз и снегоуборочный поезд.

Детям был продемонстрирован новогодний спектакль «Хозяйка медной горы» в постановке работников железнодорожного цеха. В завершение праздника малышам вручили сладкие подарки.

Автор: Политсиб.ру