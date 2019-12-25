Стало известно, кто обвиняется в падении пассажиров с трапа в барнаульском аэропорту

Новости 25.12.2019 14:25 2263

Уголовное дело по факту инцидента с падением пассажиров с трапа в феврале 2019 года в аэропорту Барнаула направлено в суд. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на руководителя Западно-Сибирского СУ на транспорте СКР Алексея Александрова.

"Первоначально дело было возбуждено по ч. 1 ст. 238 УК РФ по факту ненадлежащего оказания услуг, однако затем переквалифицировано на ч. 1 ст. 266 УК РФ - выпуск в эксплуатацию технически неисправных транспортных средств лицом, ответственным за их техническое состояние, если эти действия повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью. Обвинение предъявлено начальнику службы спецтранспорта аэропорта", - сказал он.

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Следствие считает, что обвиняемый не организовал на системной основе выявление факторов риска.

"Иными словами, хотя техника, в том числе трапы, осматривались и проверялись, но делалось это поверхностно. Поврежденный трап был старым, и специалисты говорят, что при должной внимательности можно было выявить неисправности. Уголовное дело направлено в суд", - сообщил Александров.

Установлено, сказал он, что причиной инцидента стало разрушение шарнирных узлов (кронштейна) верхней переходной площадки механической лестницы. Причиной разрушения явилась коррозия, возникшая из-за неудовлетворительного техобслуживания трапа.

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12 февраля при посадке пассажиров рейса № 652 Барнаул-Москва на борт самолета А320 авиакомпании "Уральские авиалинии" произошло обрушение верхней площадки автотрапа. По данным транспортной прокуратуры, 6 человек при падении получили повреждения.