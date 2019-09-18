Новогодняя гонка по биатлону состоится в Белокурихе-2

Новости 25.12.2019 14:50 455

28 декабря на лыжно-биатлонном коиплексе Белокуриха-2 состоятся соревнования по биатлону "Новогодняя гонка". Победители получат призы от агрохолдинга Гудвилл.

На старт выйдут участники возрастной категории masters. В мероприятии будут участвовать представители Барнаула, Томска, Кемерово, Новосибирска, Республики Алтай и городов Алтайского края, которые посоревнуются в индивидуальной гонке.

Начало соревнований запланировано на 12:00. В число организаторов соревнования вошли: агрохолдинг Гудвилл, АКСОО Союз ветеранов биатлона Алтая. Информационную поддержку обеспечивает Барнаульский пивоваренный завод.