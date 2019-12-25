Не сквер и не ФОК: участок между «Ашаном» и «Лентой» отдают под жилую застройку

Новости 25.12.2019 13:15 3061

Аукцион на право аренды участка между гипермаркетами «Ашан» и «Лента» в Барнауле 25 декабря объявлен Фондом имущества Алтайского края. Начальный размер годовой арендной платы составляет 56,5 млн рублей, задаток – 28,2 млн. Шаг аукциона – 1,7 млн. Торги состоятся 29 января.

«Цель предоставления земельного участка – для строительства многоквартирного жилого дома. Разрешенное использование земельного участка – многоквартирные дома (9 и более надземных этажей), в том числе со встроенными, пристроенными и встроенно-пристроенными объектами, связанными с проживанием, не оказывающими негативного воздействия на окружающую среду», – гласит текст опубликованного ведомством документа.

Характеристики территории

Площадь участка составляет почти 8 га. Он частично огорожен и оснащен инженерными сетями: электроснабжения и водоотведения. Максимальная допустимая площадь застройки составляет 50%, минимальная – 20%. Предельная высота зданий не установлена. На 0,6 га распространяются ограничения, связанные с наличием охранных зон объектов электросетевого хозяйства. Также земля частично попадает в санитарно-защитные зоны соседних гипермаркетов (50 м).

Кадастровая стоимость участка составляет 772,4 млн рублей. Интересно, что на публичной кадастровой карте указано, что он находится в частной собственности. Ошибка ли это или здесь реализуется схема субаренды, неизвестно.

«Да, бывают такие моменты – буквально вчера мы продавали частную собственность. Нужно уточнять, что там конкретно», – сообщил «Политсибру» руководитель Фонда имущества Владислав Вакаев.

Предназначенная под строительство территория, согласно действующим правилам землепользования и застройки (ПЗЗ), расположена в общественно-деловой зоне. Однако в проекте новых ПЗЗ, которые утверждены Барнаульской городской думой сегодня, этот участок выделен под жилищное строительство.

Не сквер и не ФОК

В объявлении Фонда имущества указывается, что участок озеленен. Действительно, на территории растут отдельные деревья, однако системного благоустройства здесь не проводилось. Ранее барнаульские экоактивисты отмечали, что данная территория может быть использована под создание парка либо под строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, вокруг которого в последнее время разгорелась общественная дискуссия.