Ипотечная платформа ВТБ присоединилась к маркетплейсу Банка России

Новости 25.12.2019 13:55 409

«Жилищная экосистема ВТБ» станет второй пилотной платформой по ипотеке в проекте «Маркетплейс» Банка России. Ее участие в проекте приведет к тому, что процесс заключения договора ипотечного кредитования станет дистанционным, быстрым и надежным.

Присоединение к проекту «Маркетплейс» новой пилотной платформы расширяет круг организаций, принимающих участие в совершенствовании регулирования. Это позволит учесть разные бизнес-модели, которые используются на финансовом рынке. При участии ипотечных платформ прорабатывается конфигурация полностью цифрового ипотечного продукта, после чего будут подготовлены соответствующие изменения в законодательство.

Потребители смогут не только дистанционно оформить договор ипотечного кредитования в подключенных к «Маркетплейсу» банках-партнерах, но и заключить сопутствующие договоры страхования.

Кроме ипотечного кредитования новая платформа предоставляет нефинансовые сервисы, позволяющие совершить «полный цикл» операций с недвижимостью – куплю-продажу и передачу жилья в аренду жилья, оценку недвижимости, ремонт, дизайнерские услуги, приобретение мебели, клининговые и иные сопутствующие услуги. Это позволит потребителям получить максимально широкие возможности для оптимального выбора необходимых им сервисов и продуктов.

«Сегодня многие банки начинают работать в формате маркетплейсов, при этом большинство из них ориентировано на сегмент b2с. Мы хотим построить систему, создавая сервисы не только для клиентов, но и профессиональные инструменты для партнеров - застройщиков, риелторов, ремонтных фирм, мебельных магазинов. Это позволит потребителям получить максимально широкие возможности для оптимального выбора необходимых им опций, сервисов и продуктов. Наше участие в маркетплейсе Банка России – один из важнейших шагов в этом направлении», - говорит гендиректор ООО «Жилищная экосистема ВТБ» Вячеслав Дусалеев.

Проект «Маркетплейс» объединяет несколько типов участников: витрины-агрегаторы продуктов и услуг, на которых потребитель может сравнить и выбрать финансовый продукт; электронные платформы, по каналам которых будет проходить операционное взаимодействие между всеми участниками системы; регистратор финансовых транзакций (РФТ), предоставляющий потребителю в режиме «одного окна» на портале Госуслуги информацию по всем совершенным им в системе сделкам; и финансовые организации, в том числе банки, предлагающие свои продукты. Банк России обеспечивает регуляторные условия для эффективного функционирования системы.