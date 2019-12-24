Несколько трасс закрыто в Алтайском крае из-за непогоды

Новости 25.12.2019 11:45 919

На данный момент в Алтайском крае действует экстренное предупреждение в связи с продолжительными метелями и снегопадом. В данный момент действует ряд ограничений на передвижение по региональным дорогам, передает пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Так, перекрыто движение для всех видов транспорта на автодороге К-09 Поспелиха – Курья – Третьяково – граница с Республикой Казахстан на всем протяжении.

Автодорога К-03 Змеиногорск-Рубцовск-Волчиха-Михайловка-Кулунда-Бурла-граница Новосибирской области (участок Змеиногорск-Рубцовск) - перерыв в движении для всех видов транспорта на всем протяжении.

Ограничено движение автомобильного транспорта на автомобильных дорогах федерального значения для грузовых автомобилей и автобусов: А-322 Барнаул-Рубцовск-граница с Республикой Казахстан (от Барнаула до Рубцовска); Р-256 «Чуйский тракт» от Новоалтайска до Бийска.

Ограничено движения для грузовых автомобилей и автобусов на автомобильных дорогах регионального значения: К-18 Алейск-Чарышское (от Алейска до села Алексеевка Чарышский район); К-13 Алейск-Петропавловское-Смоленское (от Алейска до села Усть-Пристани); К-17 Барнаул-Павловск-Ребриха-Мамонтово-Романово-Родино-Кулунда-граница с Республикой Казахстан (в сторону Павлодара) (от Барнаула до села Ребриха); К-02 (Павловск-Камень-на-Оби-граница Новосибирской области).

Ограничение движения введено в целях снижения рисков возникновения ДТП. К развертыванию готовятся мобильные и стационарные пункты обогрева на случай ухудшения ситуации. Организовано взаимодействие со старостами и главами населенных пунктов прилегающих к автомобильной дороге. Проведено оповещение водителей дальних рейсов. Организовано дежурство патрульных групп с участием сотрудников ГИБДД и пожарно-спасательных гарнизонов, скоплений транспорта на дорогах нет.

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По данным синоптиков, неблагоприятные погодные условия сохранятся в ближайшее время.