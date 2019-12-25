Почти 400 квартир ипотечных должников могут реализовать в Алтайском крае

Новости 25.12.2019 12:05 1053

На сегодняшний день объем вторичных квартир должников по ипотеке, имеющих просрочки, составляет порядка 24 тысяч помещений по всей России, пишет «Алтайский портал недвижимости».

Общая площадь таких квартир составляет 1,38 млн кв.м. Однако количество продолжает быстро расти. Проблемы с ипотечными кредитами сейчас имеет категория покупателей посткризисных 2016-2017 годов. Об этом сообщают аналитики коллекторского агентства «Долговой Консультант», опираясь на сведения ЦБ РФ, Минстроя и Росстата.

На балансе отражаются просроченные задолженности по ипотеке, которые не выплачивали более 90 дней. Эта категория становится потенциальной для реализации. Вывод этих объектов на рынок приведет к демпингу во всех регионах, который приведет к снижению цен на 5-7%. Причина в более низкой цене на залоговую недвижимость.

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Ее цены высчитывается, исходя из нормативного показателя Минстроя и оценок Росстата. Кроме этого объема, сегодня выходят в экспозицию тысячи квартир, закладные по которым банки уже продали коллекторам.

Регионами-лидерами по количеству залоговой недвижимости, которая, скорее всего, выйдет на рынок, являются Москва (2 662), Московская область (2 142), Тюменская область (1 222), Краснодарский край (1 059) и Красноярский край (944).

Что касается Алтайского края, то в регионе такой недвижимости насчитывается 374. Меньше всего квартир с просрочкой по ипотеке на Чукотке, в Севастополе и в Ненецком АО (2-4).

Больше всего доля проблемных кредитов растет в сфере новостроек (в 1,5 раза быстрее общей задолженности). В Алтайском крае она составляет 0,47% (в денежном объеме - 52 млн рублей). Однако доля ипотеки под залог договоров долевого участия в общих портфелях банков сокращается почти во всех субъектах России. Немногие, в том числе Алтайский край, показывают прирост – за год этот показатель в крае увеличился на 1,12% и составил 13% от общего числа ипотечных кредитов.