Филе окуня стало драйвером развития алтайского пищепрома

Новости 25.12.2019 10:40 678

Начальник управления Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям Александр Большаков рассказал о производстве и экспорте продукции АПК региона за 11 месяцев. Об этом сообщает пресс-служба краевого кабмина.

Наибольший рост продемонстрировала рыбная отрасль – производство рыбной продукции выросло на 16%. Благоприятным фактором послужил рост ее экспорта в ЕЭС, США и Канаду. Основной алтайский продукт, закупаемый этими странами - филе окуня.

«На 4% к уровню прошлого года увеличилась и переработка молока, наблюдается прирост по всем видам продукции - по цельному молоку, сырам и сырным продуктам, за исключением масла животного. В мясоперерабатывающей отрасли рост составил 5% к аналогичному периоду прошлого года, увеличение идет практически по всем направлениям, кроме колбасных изделий», - рассказал Большаков.

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По его словам, колбасы стали производить меньше потому, что население стремится к правильному и здоровому питанию.Также снизились объемы производства растительного масла. Это связано с банкротством компании «Юг Сибири», в которую входят маслозаводы Бийска и Барнаула. В настоящее время их мощности осваивает компания «Благо», которая планирует нарастить объемы производства и экспорта уже в 2020 году.

Мукомольно-крупяное производство подросло на 4% в сравнении с 11 месяцами 2018 года.

«По итогам 11 месяцев общая сумма произведенной продукции пищевой промышленности Алтайского края, в том числе на экспорт, составила порядка 107 миллиардов рублей. Этот показатель опережает аналогичный период 2018 года на 22%», - отметил глава алтайского пищепрома.

Что касается экспорта продукции алтайского АПК, то по итогам 10 месяцев текущего года он вырос почти в полтора раза относительно аналогичного периода 2018 года и составил 212 миллионов долларов США. Экспорт злаков вырос вдвое, продукции пищевой и перерабатывающей промышленности увеличился более чем на четверть (+26%), мясомолочной продукции – почти в полтора раза (+45%), рыбной - на 13%.