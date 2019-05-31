Варламов включил барнаульскую усадьбу в Топ архитектурных потерь 2019 года

Новости 25.12.2019 10:20 945

Блогер-урбанист Илья Варламов включил снесенную для нового здания прокуратуры усадьбу купца Михайлова в Барнауле в список самых "жутких" архитектурных потерь 2019 года. Об этом он написал в своем блоге в ЖЖ.

«Если вы любите Россию, если вы цените ее архитектуру и историю, просто не открывайте этот пост. Поберегите свои глаза и сердце. Или хотя бы примите успокоительное. Весь год вредители, варвары и так далее старательно и с наслаждением уничтожали все, что нам дорого. Это лишь самые яркие примеры архитектурного погрома, который начался в нашей стране 25 лет назад и с тех пор не прекращается», - написал Варламов в своем материале.

Усадьба в его Топ-10 заняла восьмое место.

«Дореволюционный особняк на углу улицы Партизанской и Социалистического проспекта мирно стоял и никого не трогал, пока на участок под ним не положила глаз прокуратура. В 2006 году власти лишили усадьбу статуса объекта культурного наследия, подписав ей приговор. Вместо исторического здания прокуроры «отгрохают» себе в центре Барнаула 8-этажного уродца», - отметил блогер.

Суд вынес решение по усадьбе Михайлова в Барнауле Новости 31.05.2019 12:35 Сенсации не произошло: иск общественников удовлетворен не был 1229

Первое место в рейтинге заняла Чаеразвесочная фабрика Вогау в Москве, которая попала под реновацию. На втором месте Мозаика на стене спортшколы №2 в Белгороде. На её месте хотят построить волейбольную арену "Белогорье", которая может принять матчи ЧМ-2022. Замкнула тройку лидеров школа «Сказка» в селе Малаховка Московской области. Ее снесли под предлогом строительства новой школы, однако многие граждане утверждают, что площади хватило бы и для строительства новой школы без сноса старой.

Напомним, что инициатива сноса 110-летнего исторического здания исходила от краевой прокуратуры, которая собирается построить там новый офис.

Общественная организация «Гражданский патруль» пыталась помешать сносу здания и обратилась в суд с требованием признать здание историческим памятником. Однако, несмотря на усилия, суд, в конце концов, встал на сторону прокуратуры. Решение было принято 30 мая текущего года. Несмотря на это, снос здания начался еще 20 мая.

В Алтайохранкультуре пояснили, что доказательства ценности объекта отсутствуют. Усадьбу исключили из списка объектов культурного наследия в 2006 году.