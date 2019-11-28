Матвиенко ждет от Топилина мастер-класса по управлению Алтаем

Накануне спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что ожидает от кураторов 10 регионов-аутсайдеров мастер-классов по управлению «подшефными» субъектами РФ. Об этом сообщает ТАСС.
«Мы приветствуем решение правительства, когда члены правительства, министры, вице-премьеры были закреплены как кураторы за 10 наиболее сложными субъектами РФ, наиболее дотационными субъектами. Мы ожидаем, что они покажут такой мастер-класс, как управлять регионами со сложным социально-экономическим положением», - пояснила спикер.
Также она сообщила, что регионам необходима стратегия экономического развития, учитывающая их потенциал. По словам Матвиенко, следует определить главную специализацию каждого проблемного субъекта РФ и «связать регионы между собой в межрегиональном сотрудничестве».
Документ будет доработан ко второму чтению
Напомним, в июне 2019 года было выбрано десять субъектов РФ с низкими экономическими показателями. Каждому из них был назначен куратор из состава федерального правительства. Алтайский край попал в ведение министра труда Максима Топилина.
Отметим, что стратегия развития края, о которой говорит Матвиенко, уже разработана – некоторые пункты из нее уже озвучивались. Предположительно, документ будет утвержден до нового года.
При осуществлении задуманного, регион через несколько лет перейдет из аутсайдеров в середняки