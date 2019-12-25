Алтайский сенатор высказался об отношениях между Россией и Монголией

Новости 25.12.2019 9:05 25

На очередном пленарном заседании верхней палаты парламента в рамках правительственного часа был заслушан доклад министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

Зампредседателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель от Алтайского Заксобрания Сергей Белоусов поблагодарил МИД России за оперативное решение стоящих перед ним вопросов, способствующих развитию межрегиональных отношений и обратил внимание министра на тему развития дружеских и культурных связей, популяризации русского языка в странах ближнего зарубежья.

Сенатор отметил, что Монголия, наряду со странами Центральной Азии, является ближайшим соседом России и главным стратегическим партнёром для многих субъектов Российской Федерации, в том числе, для Алтайского края. Дружба с Россией, зародившаяся в начале прошлого столетия, позволила монголам познакомиться с русской культурой, литературой и наукой. Тысячи граждан Монголии учились в университетах, техникумах и ПТУ Советского Союза и внесли неоценимый вклад в развитие Монголии. Вопросы трансграничного сотрудничества на постсоветском пространстве приобретают сегодня особое звучание.

По мнению Белоусова, развитие дружеских и культурных связей между Россией и Монголией, популяризации русского языка является крайне важным для расширения приграничного сотрудничества двух стран. Существующие программы, как например, поддержка соотечественников, проживающих за рубежом, программы Россотрудничества не решают проблем и не отвечают существующим запросам. Целесообразно вернутся к опыту СССР, касающегося организации обществ и домов российско-монгольской дружбы, командирования учителей русского языка в монгольские школы и вузы, проведения курсов переподготовки монгольских учителей. Это особенно важно в условиях нарастающей внутриполитической борьбы в Монголии накануне выборов в парламент в 2020 году и активного влияния американских специализированных центров на общественную жизнь этой страны.

По словам Сергея Белоусова, глава МИД заверил, что вопрос в плане популяризации русского языка в международной повестке отношений с ближайшими соседями является приоритетным. На сегодня уже имеется положительный опыт такого сотрудничества. Пионером в этом вопросе является Таджикистан, эту практику планируется распространить и на Монголию в том числе. Работа в этом направлении в рамках межправительственной российско-монгольской комиссии уже ведется.

Сенатор уверен, что среди специалистов из Сибири найдутся желающие выехать на работу в Монголию, однако, по мнению Белоусова, для этого необходимо сохранить командированным хотя бы минимальный размер оплаты труда и основные социальные гарантии в виде непрерывности стажа и права на пенсионное обеспечение.

Ранее на аналогичной встрече с Сергеем Лавровым алтайским сенатором поднималась тема отсутствия в Алтайском крае консульской службы Монгольской Народной Республики. Сегодня в Барнауле действует почетный консул, а безвизовый режим между странами способствует развитию туризма и межрегионального сотрудничества в целом.