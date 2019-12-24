Главы сельсоветов Каменского района призывают строптивых депутатов принять бюджет-2020

Новости 24.12.2019 22:15 2747

Главы 11 сельсоветов Каменского района обратились к местному собранию депутатов с просьбой собрать внеочередную сессию и принять ряд безотлагательных решений. Ключевой вопрос - бюджет муниципалитета на 2020 год. Документ есть в распоряжении "Политсибру". Ранее к народным избранникам уже обращались администрация Каменского района и губернатор края.

Дело в том, что если главный финансовый документ не будет принят до 31 декабря, то все расходы останутся на уровне прошлого года, то есть примерно 645 млн рублей. В новой версии предусмотрен бюджет c расходной частью в 826 млн рублей.

Стоит отметить, что сельсоветы стали своеобразными заложниками ситуации, так как не вправе утвердить собственные бюджеты до того, как это сделает район.

Кстати, нежелание депутатов райсобрания прийти на заседание может быть отголоском недавнего противостояния с краевой властью. Последняя вмешалась в конфликт народных избранников с главой района Евгенией Гордиенко, заняв сторону администрации. Ранее депутаты пытались сместить Гордиенко со своего поста.

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Вернемся к открытому письму. Помимо прочего главы сельсоветов, входящих в муниципальный район, настаивают на принятии Устава Каменского района – главного нормативно-правового документа. Также до Нового года необходимо принять вопрос «О передаче к осуществлению части полномочий администрации Каменского района». Это нужно для реализации вопросов местного значения сельских поселений в 2020 году, а также для финансирования реализации данных вопросов.

Тревожит подписавшихся под письмом муниципалов и до сих пор неутвержденные правила землепользования и застройки. Это в свою очередь не позволяет осуществлять предоставление земельных участков на территории поселений, выдавать разрешения на возведение объектов капстроительства.

"Данные вопросы требуют безотлагательного рассмотрения в связи с окончанием года и с целью недопущения нарушения действующего законодательства", - говорится в документе.