Структура «Ростеха» проиграла аукцион на строительство поликлиники за 1 млрд рублей в Барнауле

Новости 25.12.2019 7:10 2919

Накануне в Барнауле со второй попытки был разыгран тендер на строительство поликлиники в квартале "2002а", стоимостью почти 1 млрд рублей. Аукцион выиграла компания «Селф».

Вопреки пессимистичным прогнозам барнаульских застройщиков, желающие возвести поликлинику все-таки нашлись. На торги заявилось два участника: ООО «Селф» и ООО «Швабе-Москва». Последнее предложило цену 990 млн рублей, однако «Селф» перебил ставку, согласившись на 985 млн.

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«Швабе-Москва»

Холдинг «Швабе» – структура государственной корпорации «Ростех». Основным видом деятельности «Швабе-Москва» является поставка техники, оборудования и инструментов, применяемых в медицинских целях.

В портфеле заказов «Швабе» только за последние полгода имеется операционный блок с отделением анестезиологии и реанимации на базе Свердловской областной клинической больницы и приемно-диагностический корпус Областной детской клинической больницы (инвестиции – 15 млрд рублей), а также центр паллиативной медицинской помощи, клинический онкологический диспансер, поликлинический корпус и лучевой блок для лечения онкозаболеваний в Санкт-Петербурге.

Заявка «Швабе-Москва» на строительство поликлиники в квартале "2002а" была признана несоответствующей требованиям аукциона из-за отсутствия копии документов, подтверждающих опыт исполнения контрактов за последние три года, стоимостью не менее 20% от начальной цены разыгрываемого тендера.

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Дежавю

В 2014 году «Селф» победил на торгах за право строительства в Барнауле перинатального центра «Дар», предложив на 1 млн меньше, чем соперник. В итоге лот ушел почти за 2,6 млрд рублей. На аукционе состязались два участника: «Селф» и «Верфау Медикал Инжиниринг» (Санкт-Петербург).

Последняя компания специализировалась непосредственно на строительстве крупных объектов медицинского назначения. В ее портфолио - здания Красноярского и Мурманского областных перинатальных центров, ЦРБ в Гудермесе, республиканский онкодиспансер в Грозном и краевой онкодиспансер в Красноярске. При этом фирма не только строит, но и занимается оснащением медцентров «под ключ». Впрочем, все эти факторы не повлияли на решение конкурсной комиссии, доверившей строительство "ДАРа" местному подрядчику.

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Проблемы строительства соцобъектов в Барнауле

Ранее уже озвучивались прогнозы относительно строительства поликлиники в квартале "2002а" и других соцобъектов в Барнауле. Застройщики выражали недовольство ценами на них, утверждая, что сметы объектов ниже себестоимости на 10-25%. Последующая практика показала, что повышение цены тендера на 10% уже делает ее привлекательной для некоторых строительных организаций.

Что касается первого тендера на строительство поликлиники в квартале "2002а", то его начальная цена составляла 992,8 млн рублей. Заявок на него не поступило. Власти прогнозировали, что если местные застройщики так и будут отказываться от объекта, то на него найдутся желающие из других регионов. Начальная стоимость повторного тендера составила 1,02 млрд, то есть, выросла всего на 2,8%.

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Самое интересное, что оба участника повторного конкурса сделали предложения, которые ниже, чем начальная стоимость первого тендера, на который никто не заявился (985 и 990 млн против 992 млн). По всей видимости, цена объекта играет в данном процессе не самую важную роль, вопреки мнению экспертного сообщества.