Кочегарам из Благовещенки пообещали выдать зарплату после обращения в СМИ

Новости 25.12.2019 7:40 2490

Работникам организации ООО «Теплосервис» в Благовещенке не выдают зарплату уже несколько месяцев. Об этом они написали в паблик Barnaul22 "ВКонтакте".

Кочегары рассказали, что в ноябре им удалось добиться выплаты части долга от работодателя после забастовки. После этого им снова перестали платить за работу.

«Вечные отговорки: нет денег, ждите. Люди уже устали ждать свои заработанные деньги», - заявили они.

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Сотрудники ООО «Теплосервис» оставили послание губернатору Алтайского края Виктору Томенко с просьбой разобраться в ситуации.

«Наша местная администрация бездействует, писали и в прокуратуру, и другие инстанции, никакие меры не принимают. Кочегары бастуют, не держат температуру, которую положено, люди мерзнут, а никому нет никакого дела, тем более перед Новым годом. Пожалуйста, помогите», - сказано в обращении.

Сразу после появления информации в СМИ власти прокомментировали ситуацию, заявив, что до конца текущего года сотрудники ООО «Алтайтеплосервис» получат деньги в полном объеме.

Выяснилось, что на данный момент задолженность перед 25 сотрудниками составляет 420 тысяч рублей. Основная проблема сложилась из-за того, что в конце ноября с директором предприятия был расторгнут трудовой договор:

«Все необходимые меры для погашения задолженности предприняты администрацией района. Мероприятия проводятся под контролем Министерства строительства и ЖКХ Алтайского края. Сегодня собственником организации уже проработан этот вопрос, до конца года денежные средства должны быть выплачены. Жалоб на низкую температуру в помещениях в Минстрой не поступало».

В собственности ООО «Алтайтеплосервис» находятся три котельных расположенных в Благовещенке. Осуществляется теплоснабжение 3644 человек, 3 детских садов, образовательных учреждений, учреждений культуры, спорта, соцзащиты, правоохранительных органов, органов юстиции.