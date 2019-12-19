Штормовое предупреждение из-за сильного снега и ветра будет действовать на Алтае минимум 2 суток

Новости 24.12.2019 19:00 919

По данный Алтайского ЦГМС, 25-26 декабря в крае ожидается снег, местами сильный снег, продолжительные метели, усиление ветра до 15-20 м/с, местами порывы 25-27 м/с. На дорогах снежные заносы, местами сильная гололедица.

В Барнауле в эти дни синоптики прогнозируют сильный снег, метель, на дорогах местами сильная гололедица, снежные заносы. Ветер будет 10-15 м/с, порывы до 20 м/с.

Возможно возникновение ЧС и происшествий, обусловленных обрывами линий электропередач и авариями на трансформаторных подстанциях, массовые короткие замыкания в частном секторе, обрушение слабозакрепленных конструкций.

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В связи с ухудшением погодных условий МБУ «Автодорстрой» Барнаула сообщает, что в ближайшие сутки будет задействовано 258 единиц снегоуборочной техники. Из них 135 вышли на линию для работы в ночную смену с 24 на 25 декабря. Привлечена наемная техника: автогрейдеры, самосвалы, фронтальные погрузчики.

Между тем в крае уже в обед 24 декабря было закрыто движение на трассе А-322 (Барнаул - Рубцовск - граница с Республикой Казахстан) из-за сильной метели.