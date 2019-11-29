В Барнауле изменятся адреса пунктов выдачи льготных лекарств

Новости 25.12.2019 8:45 444

С начала 2020 года в Барнауле будут изменены адреса ряда пунктов выдачи льготных лекарств. Об этом сообщает сайт краевого Минздрава. По данным ведомства, это связано с переводом аптек №132 и № 306 в собственность Алтайского края.

С 1 января пациенты, которые прикреплены к городской поликлинике №12, вместо аптеки №306 (улица Новосибирская, 1а) будут получать лекарства в «Аптеках Алтая» (улица Весенняя, 1в, первый этаж поликлиники). А вот льготники, относящиеся к городской больнице №10, вместо аптеки №1 по улице Куйбышева, 7 будут обслуживать в «Аптеках Алтая» (поселок Южный, улица Белинского, 13, первый этаж детской поликлиники).

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Те жители, которые привязаны к горбольнице №5, теперь вместо аптеки №132 по проспекту Калинина, 8 смогут получать необходимые препараты по адресу: проспект Красноармейский, 131.

Что касается нуждающихся пациентов «третьей» городской больницы и детской больницы №1, ранее обсуживающихся в пункте на проспекте Красноармейском, 131, теперь они будут получать льготные препараты в пункте «Аптеки Алтая» на Красноармейском, 79. Здесь же будут отпускаться препараты пациентам детской поликлиники №3. Ранее они были прикреплены за аптекой на Аванесова, 94.

Изменится адрес получения и для пациентов Алтайского краевого противотуберкулезного диспансера. Они теперь, вместо «первой» аптеки на Аванесова, 94 будут получать лекарства в здании поликлиники Алтайского краевого онкодиспансера на Змеиногорском тракте, 110.

Все остальные пункты выдачи льготных препаратов в Барнауле остались по предыдущим адресам. Всего в городе работает 18 аптек, в которых выдают льготные препараты. Кроме того, ведется работа по подбору помещения в районе городской поликлиники №9.