Стало известно, как барнаульцы хотят благоустроить Мизюлинскую рощу

Новости 24.12.2019 18:15 819

Жители Барнаула высказали предложения по благоустройству Мизюлинской рощи и участка на пересечении улиц Ускова и Взлетной, которые, как и парк Изумрудный, победили в голосовании на благоустройство в 2020 году. Об этом сообщает сайт краевой мэрии.

Напомним, в начале декабря комитетом по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи было предложено барнаульцам принять участие в опросе общественного мнения. Горожане получили возможность высказаться о том, какие изменения они хотели бы увидеть в Мизюлинской роще и зеленой зоне на пересечении улиц С.Ускова и Взлетной.

По сообщению администрации города, в опросе поучаствовали участие 1275 человек. Из этого числа людей по обустройству Мизюлинской рощи высказались 245 участников, а зеленой зоны на пересечении улиц Ускова и Взлетной – 1030 человек.

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Комитет собрал результаты опроса и проанализировал их. Из данных опроса следует, что откликнувшиеся на опрос живут в краевой столице и в основном – в непосредственной близости к территориям, которые планируется благоустроить. Активнее всего в опросе участвовали горожане в возрасте от 30 до 55 лет, большинство респондентов (более 65%) – женщины.

Большинство голосов было за идею создания на этих территориях экоскверов, либо функциональной зеленой территории с зоной тихого отдыха. Барнаульцы положительно отнеслись к идее создания аллей, детских и спортивных площадок, установку скамеек и малых архитектурных форм. Также хотят, чтобы территории освещались.

Что касается озеленения, то предпочтение респонденты отдали варианту с хвойными и лиственными деревьями и кустарниками. Комитет отмечает, что пожелания горожан будут максимально учтены при разработке проектно-сметной документации.