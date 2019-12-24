Радиозавод в Барнауле вынужден распродавать недвижимость из-за долгов

Новости 24.12.2019 17:50 1017

Сегодня на коллегии в прокуратуре Алтайского края обсуждалось тяжелое положение барнаульского радиозавода. Представители ведомства рассказали о нарушениях трудового законодательства на предприятии в части задолженности по зарплате. Об этом сообщает «Толк».

В конце сентября на заводе введена процедура наблюдения из-за долгов по налогам в размере свыше 22 млн рублей. Кроме того, предприятие должно 6 млн рублей 44 сотрудникам.

На сегодняшний день радиозавод продает радиопеленгаторы для ориентирования на местности и электрические котлы для отопления частных домов, однако производство не ведется – крупных заказов на предприятии не размещалось уже давно.

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«Долги начали копиться еще в девяностые годы. Пока был государственный оборонный заказ, он еще позволял выживать предприятию. В последние 3-4 года нам не выделяли государственный заказ. В связи с этим выпуск гражданской продукции уже не покрывал в полном объеме расходы предприятия. В итоге у нас образовалась задолженность по налогам, перед энергоснабжающими организациями, а также по заработной плате», – рассказал начальник юридического отдела Барнаульского радиозавода Владимир Русаков.

Он сообщил, что завод продает два здания, не используемые для производства, чтобы погасить задолженность.

Впрочем, у завода остается еще надежда на заключение некоего долгосрочного контракта более чем на 30 млн рублей. Однако пока что сделка находится на стадии переговоров.