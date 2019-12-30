Альфа-Банк открыл фитнес-клуб A-Sport в Барнауле

Барнаульский филиал Альфа-Банка открыл современный бесплатный спортивный клуб для сотрудников. Он расположен на территории регионального операционного центра банка.
Региональный управляющий АО «Альфа-Банка» в Барнауле Ирина Бубенко отмечает, что для многих сегодня спорт это уже не хобби, а образ жизни.
«Альфа-Банк поддерживает спортивные начинания своих сотрудников. Однако современный ритм жизни часто не оставляет нам времени для занятий спортом. Для удобства наших сотрудников мы приняли решение организовать спортзал непосредственно в офисе. Теперь нет необходимости ехать на другой конец города, чтобы позаниматься в тренажерном зале».
В спортивном клубе было установлено 22 современных тренажера и оборудована зона для групповых занятий. Теперь здесь созданы комфортные и безопасные условия для тренировок, просторные раздевалки с локерами и душевыми кабинками.
При желании достичь более высоких показателей любой сотрудник может воспользоваться услугами персонального тренера.
Современным спортивный зал делает не только оборудование, но и интерьер. Стильный серый цвет стен с элементами кладки из красного кирпича, фасадные окна, из которых открывается панорамный вид на город.
Клуб открыт для сотрудников с 7:00 до 23:00 с понедельника по субботу.