Альфа-Банк открыл фитнес-клуб A-Sport в Барнауле

Новости 24.12.2019 17:35 734

Барнаульский филиал Альфа-Банка открыл современный бесплатный спортивный клуб для сотрудников. Он расположен на территории регионального операционного центра банка.

Региональный управляющий АО «Альфа-Банка» в Барнауле Ирина Бубенко отмечает, что для многих сегодня спорт это уже не хобби, а образ жизни.

«Альфа-Банк поддерживает спортивные начинания своих сотрудников. Однако современный ритм жизни часто не оставляет нам времени для занятий спортом. Для удобства наших сотрудников мы приняли решение организовать спортзал непосредственно в офисе. Теперь нет необходимости ехать на другой конец города, чтобы позаниматься в тренажерном зале».

В спортивном клубе было установлено 22 современных тренажера и оборудована зона для групповых занятий. Теперь здесь созданы комфортные и безопасные условия для тренировок, просторные раздевалки с локерами и душевыми кабинками.

При желании достичь более высоких показателей любой сотрудник может воспользоваться услугами персонального тренера.

Современным спортивный зал делает не только оборудование, но и интерьер. Стильный серый цвет стен с элементами кладки из красного кирпича, фасадные окна, из которых открывается панорамный вид на город.

Клуб открыт для сотрудников с 7:00 до 23:00 с понедельника по субботу.

Альфа-Банк основан в 1990 году. Альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, факторинг и торговое финансирование. Альфа-Банк является крупнейшим частным финансовым институтом России по размеру совокупных активов, совокупному капиталу, кредитному и депозитному портфелям. По итогам первого полугодия 2019 года согласно данным финансовой отчетности (МСФО) совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», куда входят ABH Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили 3 284,22 млрд. рублей, совокупный кредитный портфель — 2 188,72 млрд руб совокупный капитал — 483,10 млрд рублей. Чистая прибыль за первое полугодие 2019 года составила 16,3 млрд рублей.