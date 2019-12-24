АЗС бывшей судьи в Барнауле продана в 45 раз дороже рыночной стоимости

Новости 24.12.2019 16:50 6754

Сегодня в Барнауле Фонд имущества Алтайского края провел аукцион, на котором была продана отнятая у бывшей судьи Екатерины Манаковой недостроенная АЗС, расположенная по адресу: ул. Солнечная поляна, 28. Она оценена в 146 тысяч рублей, однако бизнесмен Михаил Волков дал за объект 6,6 млн, то есть, в 45 раз больше.

Предмет необычной сделки

АЗС готова на 93% и расположена на земельном участке площадью 735 кв. м. Площадь застройки составляет 15,6 кв. м. Начальная цена лота составляла 146 тысяч рублей (рыночная стоимость – на 1,5 тысячи рублей выше). Таким образом, сумма итоговой сделки превысила начальную стоимость лота в 45 раз.

В начале прошлого года алтайское Минимущество не обнаружило на участке АЗС, которая должна была появиться там еще в 2015 году. Ведомство потребовало от компании-арендатора – ООО «Родник» – достроить объект, так как, по договору, здесь должна расположиться заправочная станция. Однако в мае 2018 года объект перешел в собственность Екатерины Манаковой, указанной в качестве председателя АНО «Международная академия медиации», зарегистрированной в Кемерово. Спустя еще полгода, суд постановил изъять у нее АЗС и выставить на торги.

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С судьями понятно. А покупатель кто?

В базе данных «СПАРК-Интерфакс» отыскался единственный в Алтайском крае бизнесмен, чьи ФИО совпадают с указанными региональным Фондом имущества.

Уроженец Удмуртской республики (Ижевск) Михаил Волков является индивидуальным предпринимателем, а также совладельцем двух зарегистрированных в Барнауле компаний: ООО «АДК «Молоко» и ООО «Грант». Первое занимается дистрибьюцией молочной продукции, яиц, пищевых масел и жиров. Доля Волкова в уставном капитале составляет 10%.

Совладельцами «Гранта» указаны Александр, Людмила и Михаил Волковы. Последнему принадлежит 25% в уставном капитале и пост генерального директора. Основной вид деятельности фирмы – розничная торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями. В качестве основного вида деятельности ИП Михаила Волкова указана оптовая торговля эксплуатационными материалами и принадлежностями машин.

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На прошедших торгах с Волковым боролось ООО «А-Диск» Олега Виноградова, расположенное в соседнем здании и предложившее на 40 тысяч рублей меньше. «А-Диск» торгует автомобильными дисками и шинами.