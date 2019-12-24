Виктор Томенко резко отреагировал на бойкот каменских депутатов

Новости 24.12.2019 15:40 3503

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко отреагировал на неявку депутатов Каменского районного Собрания на сессию по бюджету.

По его словам, срыв сессии Каменского районного Собрания депутатов - просто возмутительное событие, из-за которого Каменский район - единственный во всем крае на сегодня остался без бюджета на 2020 года.

«Не явившиеся на заседание сессии депутаты района наглядно продемонстрировали свое отношение ко всем. Они поставили под угрозу выплату зарплаты учителям и воспитателям детских садов, оплату за содержание дорог, нормальное прохождение отопительного сезона, к правительству края и АКЗС, которые в этом году вплотную занялись застарелыми проблемами района, долгое время не находившим разрешения, и к самим себе, так как именно таким поведением и формируется негативное, скептическое, а порой и просто равнодушное отношение к органам местного самоуправления в наших муниципалитетах».

Серьезная поддержка территории, по словам главы края, запланирована и в 2020 году. Он отметил, что если у района не будет бюджета, то краевые власти просто не смогут дальше ему помогать.

«Убежден и требую, чтобы депутаты Каменского района вспомнили, для чего их собственно избирали, отодвинули в сторону свои личные сиюминутные политические интересы, немедленно провели внеочередную сессию и рассмотрели вопрос о бюджете района на 2020-й год и на период до 2022-го года».

Напомним, что жители Каменского района уже обратились в СМИ с требованием к депутатам наконец собраться и решить вопрос с принятием районного бюджета.